Верховный суд РФ отклонил жалобу Центра Рерихов к музею Востока

Верховный суд РФ принял окончательное решение о выселении Международного центра Рерихов из усадьбы Лопухиных в центре Москвы.

Определение суда обжалованию не подлежит. Верховный суд не будет больше пересматривать судебные акты нижестоящих судов по этому делу. Еще в определении подчеркивается, что приведенные в жалобе Международного центра Рерихов доводы не могут быть признаны основанием для отмены обжалуемых судебных актов в кассационном порядке, поскольку не свидетельствуют о нарушении судами норм материального или процессуального права.

Напомним, эта история тянется не один год. Комплекс исторических зданий находится на балансе Государственного музея Востока. Администрация этого музея попросила Международный центр Рерихов освободить здание в переулке Малый Знаменский, дом 3/5, строение 5. В иске было требование расторгнуть договор безвозмездного пользования и выселить МЦР и его общественный музей из строений усадьбы Лопухиных.

Ранее проверки различных ведомств обнаруживали, как записано в актах, "нарушения со стороны Центра в сфере сохранения и использования памятников истории и культуры, а также нарушения условий хранения и учета музейных предметов, которые находились в усадьбе". Центр обжаловал в кассации решение Арбитражного суда Москвы от 3 апреля 2017 года, когда был удовлетворен иск Госмузея Востока освободить здание (строение 5). А чуть раньше было решение об освобождении строений 4 и 7, расположенных там же.