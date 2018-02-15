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Рубрика: Происшествия

Освободили место

Верховный суд РФ отклонил жалобу Центра Рерихов к музею Востока
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7498 (35)
Верховный суд РФ принял окончательное решение о выселении Международного центра Рерихов из усадьбы Лопухиных в центре Москвы.
В бывшей усадьбе Лопухиных останется музей Востока. Фото: РИА Новости В бывшей усадьбе Лопухиных останется музей Востока. Фото: РИА Новости
В бывшей усадьбе Лопухиных останется музей Востока. Фото: РИА Новости

Определение суда обжалованию не подлежит. Верховный суд не будет больше пересматривать судебные акты нижестоящих судов по этому делу. Еще в определении подчеркивается, что приведенные в жалобе Международного центра Рерихов доводы не могут быть признаны основанием для отмены обжалуемых судебных актов в кассационном порядке, поскольку не свидетельствуют о нарушении судами норм материального или процессуального права.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
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Напомним, эта история тянется не один год. Комплекс исторических зданий находится на балансе Государственного музея Востока. Администрация этого музея попросила Международный центр Рерихов освободить здание в переулке Малый Знаменский, дом 3/5, строение 5. В иске было требование расторгнуть договор безвозмездного пользования и выселить МЦР и его общественный музей из строений усадьбы Лопухиных.

Ранее проверки различных ведомств обнаруживали, как записано в актах, "нарушения со стороны Центра в сфере сохранения и использования памятников истории и культуры, а также нарушения условий хранения и учета музейных предметов, которые находились в усадьбе". Центр обжаловал в кассации решение Арбитражного суда Москвы от 3 апреля 2017 года, когда был удовлетворен иск Госмузея Востока освободить здание (строение 5). А чуть раньше было решение об освобождении строений 4 и 7, расположенных там же.

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