Владимир Путин поставил перед прокуратурой новые задачи

Незамедлительно реагировать на задержки и невыплаты зарплаты, отслеживать факты необоснованных проверок и пресекать мошенничество в ЖКХ призвал глава государства на расширенной коллегии Генпрокуратуры. Президент также обещал правоохранительным органам политическую поддержку в борьбе с коррупцией.

"В центре вашего внимания должна быть защита основополагающих прав граждан, прежде всего в таких чувствительных областях, как трудовые и социальные отношения. В рамках своих полномочий вы обязаны незамедлительно реагировать на любые нарушения закона и прав граждан в этих сферах, в том числе на задержки или невыплаты заработной платы", - заявил Владимир Путин. "Нужно давать принципиальную оценку действиям руководителей, которые расходуют средства, предназначенные на выплаты работникам, на другие цели, часто не имеющие ничего общего с интересами коллектива", - сказал он. Также следует и дальше следить, как решаются вопросы с путевками и бесплатными лекарствами.

"Государство много делает для поддержки семьи, защиты прав детей", - продолжил президент. "Как и раньше, на особом контроле должна находиться работа по защите прав несовершеннолетних", - заметил он. В 2017 году прокуроры выявили на 11 процентов меньше нарушений в сфере обеспечения прав несовершеннолетних. Но нужно усилить надзор за работой учреждений системы профилактики в регионах. Важнейшая тема - обеспечение жильем детей-сирот. Надо добиваться, чтобы на местах исполняли закон, указал Путин и призвал принципиально реагировать на факты приобретения квартир по завышенным ценам или на "попытки отделаться от граждан, предоставляя им откровенно бросовое, никому не нужное помещение, не пригодное для жилья".

"Еще один ключевой вопрос - это ситуация на местах с ценообразованием на жилищно-коммунальные услуги, за которыми часто стоят откровенно мошеннические схемы или организации, называющие себя управляющими компаниями. Если вы видите, что кто-то искусственно задирает тарифы, прошу принимать быстрые и соответствующие предусмотренные законом меры. Ведь от необоснованных скачков цен страдают прежде всего - и мы с вами это хорошо понимаем - уязвимые слои населения: это семьи с небольшими доходами, пенсионеры", - заявил глава государства.

В центре вашего внимания должна быть защита основополагающих прав граждан

Во многом благодаря принципиальным действиям прокуроров снизилось количество необоснованных проверок бизнеса, оценил президент. "Нужно тщательно отслеживать любые факты необоснованного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную жизнь и бизнес-конфликты, споры", - считает Путин.

Следует проверять ситуации с "немотивированными, или, проще сказать, заказными уголовными преследованиями в отношении бизнеса", указал глава государства. Виновные должны привлекаться к ответственности. "Вы не можете не видеть, не замечать на местах - это проблема сегодня, и ее надо решать!" - заметил он.

Еще президент призвал усилить надзор за следствием, а также решительно бороться с отмыванием преступных доходов и вместе с тем защищать права вкладчиков. В борьбе с коррупцией нужно действовать максимально решительно. "В такой работе правоохранительные органы получат всю необходимую политическую поддержку", - заверил глава государства. Самое серьезное внимание следует уделить противодействию экстремизму. В прошлом году почти на 5 процентов выросло число таких преступлений. "Нужно продолжать системную работу по противодействию распространению радикальной идеологии, которая представляет серьезную угрозу для нашего общества и страны", - заявил Путин.

Говоря о президентских выборах, глава государства призвал "в полной мере обеспечить конституционные права граждан России на свободное, демократическое волеизъявление": "Честные выборы и строжайшее соблюдение закона во время их проведения - это основа легитимности государственной власти, залог доверия граждан".

Еще Путин заверил, что работа по гуманизации законодательства продолжится, и здесь нужна помощь, поддержка, профессиональные советы сотрудников прокуратуры.

"На ваших плечах огромная ответственность. В ваших руках огромная власть. Употребляйте ее исключительно на пользу стране и государству и никогда во вред гражданину РФ, и только тогда вы выполните свою высокую миссию", - обратился к прокурорам глава государства.

Надзор

Присяжных ждут к лету

Количество заключенных в российских тюрьмах за последние 10 лет сократилось на треть благодаря гуманизации уголовной политики государства, заявил Генпрокурор России Юрий Чайка на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

"В результате гуманизации уголовного законодательства, установления упрощенных процедур по делам о нетяжких преступлениях, принятия ряда организационных мер за 10 лет численность граждан, находящихся в изоляции от общества, сократилась на треть - с 887 тысяч до 602 тысяч", - сказал Чайка.

Как следствие, отметил он, снизилось число нарушений закона, связанных с правилами содержания осужденных и, следственно, арестованных лиц, сократилась преступность среди них.

Глава надзорного ведомства подчеркнул также, что прокуроры занимали принципиальную позицию при решении вопроса об аресте граждан, добивались средствами надзора создания в СИЗО условий, отвечающих общечеловеческим потребностям.

Он отметил при этом, что, как и прежде, прокуроры в полном объеме обеспечивают участие при рассмотрении уголовных дел в судах, способствуя вынесению законных приговоров, реагируя одновременно и на неправосудные решения.

"В прошлом году по представлениям прокуроров отменены и изменены вышестоящими судами приговоры в отношении 21 тысячи осужденных", - сказал Чайка.

Также он потребовал от подчиненных до июня завершить все организационные мероприятия, связанные с началом рассмотрения в районных судах дел с участием присяжных заседателей.

Активность иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, в преддверии выборов президента России возросла. Попытки иностранного вмешательства во внутренние дела государства должны пресекаться, - заявил Генеральный прокурор.

А еще он потребовал жесткого реагирования прокуроров на попытки иностранных структур, чья деятельность признана нежелательной, продолжать вмешиваться во внутренние дела России.

"В период избирательной кампании по выборам президента России их активность возросла. Действуют они через другие организации и порой безнаказанно, хотя за такое содействие установлено административное наказание", - подчеркнул Генпрокурор.

Он отметил, что прокурорам следует своевременно пресекать подобные факты, привлекая всех виновных к ответственности, а также обращать особое внимание на несогласованные публичные акции.

Что касается темы борьбы с терроризмом, то, по данным прокуратуры, поток россиян, желающих примкнуть к террористам в Сирии, сократился. Одновременно с этим снизилось число боевиков, возвращающихся в Россию.

"Уничтожение террористических группировок в Сирии привело к снижению числа граждан России, пытающихся примкнуть к рядам международных террористов, а также возвращающихся из зоны боевых действий", - сказал Генеральный прокурор.

Всего же в России в прошлом году было предотвращено 24 теракта. Благодаря превентивным мерам удалось на 16 процентов сократить количество террористических преступлений. Кроме того, за этот же период правоохранительными органами совместно с прокурорами удалось пресечь 1,5 тысячи экстремистских преступлений.

Подготовил Иван Егоров