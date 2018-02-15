Во Флориде полиция задержала открывшего огонь в школе ученика

В американском штате Флорида ученик, который предположительно открыл огонь в школе и убил одного человека, задержан полицией, передает ТАСС со ссылкой на американское телевидение.
Ранее стало известно о стрельбе в одной из школ города Паркленд. Изначально было неизвестно, кто открыл огонь и остался ли он жив.
Предполагалось, что в результате инцидента пострадало минимум 20 человек. Теперь местные СМИ приводят данные о том, что один человек погиб, от 20 до 50 ранены.
Полиция продолжает работать на месте происшествия.
Suspect in custody. Nicholas Cruz. Per Broward County PD scanner #Breaking #SchoolShooting #Parkland #StonemanDouglas #Shootinf pic.twitter.com/wc2e8Z6etu— spence (@smarcus27) 14 февраля 2018 г.