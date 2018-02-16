Брейвик впервые заявил о раскаянии

Печально известный норвежский террорист Андерс Брейвик впервые заявил о том, что сожалеет о сделанном, передает ТАСС. Об этом осужденный преступник написал администрации тюрьмы Шиен, а это письмо было частично опубликовано в газете "Верденс ганг".

"Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось", - написал осужденный преступник.

Представители правоохранительной системы не спешат верить ему, считая, что так Брейвик пытается добиться смягчений условий содержания за решеткой.

"Я не вижу причин верить его заявлениям, - заявил судебный психиатр Хеннинг Вэрёй. - Представляется очевидным, что это попытка манипуляции со стороны Брейвика, к которой, по его же собственным словам, террорист должен прибегать, чтобы победить".