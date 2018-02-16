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Рубрика: В мире

Число заболевших корью в Грузии превысило 260 человек

Текст: Станислав Хамдохов

В Грузии зафиксирована эпидемическая вспышка кори, число заболевших превысило 260 человек. Об этом заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями и общественному здоровью министерства здравоохранения страны Амиран Гамкрелидзе.

Фото: РИА Новости
Что надо знать о кори

"Корь нас атакует. Скрывать нечего. В стране эпидвспышка кори", - сказал чиновник, слова которого приводит агентство IPN.

Гамкрелидзе рассказал, что на данный момент в Грузии официально подтверждено 268 случаев заболевания корью. При этом около 70 процентов случаев фиксируется в Аджарии.

"К сожалению, многие дети пропустили прививку от кори. Сейчас во всех детских садах и школах проводится детальный анализ того, кто прошел вакцинацию, а кто нет", - отметил руководитель Национального центра.

По его словам, большинство заболевших представители взрослого населения, особенно женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Около 17 процентов инфицированных являются детьми в возрасте до одного года. В этой связи Гамкрелидзе предупредил, что корь крайне опасна для беременных женщин и новорожденных, посоветовав проявлять особую осторожность.

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