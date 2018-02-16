Новости

Сенат США заблокировал законопроекты об иммиграционной реформе 02:08
Актер Джеффри Тэмбор уйдет из сериала "Очевидное" из-за домогательств 01:44
США в разы увеличат запасы снарядов в Европе для сдерживания РФ 01:37
В ДТП с участием автобуса на Кубе пострадали 40 человек 01:25
СМИ: Пилоты Ан-148 ругались до столкновения с землей 01:12
Драпеко: Москва заинтересована в стабильности Средиземноморья 00:49
Брейвик впервые заявил о раскаянии 00:41
Посольство РФ раскритиковало заявление МИД Великобритании о кибератаке 00:27
Оппозиция в Киеве потребовала от властей вернуть в страну Саакашвили 00:09
"Зенит" усилился двумя футболистами сборной России 15.02.2018
В Анкаре Эрдоган более трех часов вел переговоры с Тиллерсоном 15.02.2018
Скончался поэт и телеведущий Александр Шаталов 15.02.2018
В США испугались новых крылатых ракет России 15.02.2018
Депутаты ГД РФ: Россия не будет чинить корабли для передачи Украине 15.02.2018
Убивший 17 человек в США стрелок входил в расистскую организацию 15.02.2018
Поезда в Москву стали самыми прибыльными на Украине в 2017 году 15.02.2018
Запись речевого самописца Ан-148 подтвердила данные регистратора 15.02.2018
В Москве при строительстве объекта МВД украли свыше 7 млн рублей 15.02.2018
Бывшего облвоенкома Костромы посадили за поборы 15.02.2018
Турчак: Новый экспертный совет "Единой России" возглавит Борис Грызлов 15.02.2018
Врачи нашли повреждения мозга у сотрудников посольства США на Кубе 15.02.2018
Аксенов: Движение поездов по Крымскому мосту начнется досрочно 15.02.2018
Следователи выяснят причины обвала грунта в Политехническом музее 15.02.2018
Украинские фанаты напали на россиян в Афинах 15.02.2018
Дворкович рассказал об образе успешного министра будущего 15.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16 февраля 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7498 (35)

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. N 141/1162-7 г. Москва "О Графике распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, бесплатного эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание"

Дата подписания 14 февраля 2018 г.
Опубликован 16 февраля 2018 г.

В соответствии с пунктом 13 статьи 52 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить График распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, бесплатного эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, определенный по результатам жеребьевки, проведенной 13 февраля 2018 года Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с участием представителей общероссийских государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, лиц, уполномоченных зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации участвовать в жеребьевке, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации (прилагается).

2. Опубликовать указанный График в "Российской газете" не позднее 17 февраля 2018 года, "Парламентской газете" и направить его в редакции других общероссийских государственных периодических печатных изданий.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина

График распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, бесплатного эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций, сосуществляющих теле- и (или) радиовещание

PDF
(pdf, PDF, 166 Кб)