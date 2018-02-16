В соответствии с пунктом 13 статьи 52 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить График распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, бесплатного эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, определенный по результатам жеребьевки, проведенной 13 февраля 2018 года Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с участием представителей общероссийских государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, лиц, уполномоченных зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации участвовать в жеребьевке, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации (прилагается).

2. Опубликовать указанный График в "Российской газете" не позднее 17 февраля 2018 года, "Парламентской газете" и направить его в редакции других общероссийских государственных периодических печатных изданий.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина

График распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, бесплатного эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций, сосуществляющих теле- и (или) радиовещание