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Рубрика: Экономика

Дачную амнистию предложили продлить до марта 2020 года

Текст: Татьяна Замахина
Упрощенный порядок оформления прав граждан на недвижимость на индивидуальные дома могут продлить. Законопроект о продлении дачной амнистии для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) до 1 марта 2020 года внес в Госдуму глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Дачную амнистию начали проводить в 2006 году. С тех пор в упрощенном порядке были зарегистрированы права более чем на 3,5 млн объектов ИЖС и более чем на 7 млн земельных участков.

- Однако с 1 марта 2018 года оформление прав на объекты ИЖС будет происходить в общем порядке, что осложнит правообладателям процесс оформления прав, - отмечает Крашенинников.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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В частности, для постановки на государственный кадастровый учет и госрегистрации права собственности потребуется разрешение на ввод в эксплуатацию, указывает он. Если этот документ не будет получен, то такой дом будет иметь признаки самовольной постройки. И легализовать его можно будет только через суд.

При этом оформление разрешительной документации не будет требоваться для строительства садовых домов. "Таким образом, с 1 марта возникнет ситуация, при которой владельцы жилых домов будут поставлены в неравные условия", - считает глава комитета.

Чтобы обеспечить принцип равенства собственников жилья, он и предлагает принять проект закона. Это позволит гражданам и дальше оформлять свои права без необходимости получать дополнительные документы.

- Поправки коснутся сотен тысяч граждан, у которых будет возможность воспользоваться дачной амнистией еще в течение двух лет, - заключил Крашенинников.

Реализация инициативы положительно скажется на динамике развития частного жилого сектора, считает он.

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