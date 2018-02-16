Для охотников могут ввести налог на добычу

С января 2019 года в России могут ввести налог для охотников. С предложениями о внесении изменений в Налоговый кодекс выступило Минприроды. На портале проектов нормативных правовых актов опубликовано уведомление о начале разработки поправок.

Налог хотят брать с тех охотников, охотничьих обществ, которые "профессионально" занимаются добычей дичи. "Отсутствуют размеры ставки сбора за добычу большой группы массово добываемых охотниками видов охотничьих ресурсов", отмечается в уведомлении.

Предлагается установить единую ежегодную ставку сбора за охоту на пушных животных (волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная собака, енот-полоскун, рысь, росомаха, барсук, куницы, соболь, харза, дикие кошки, ласка, горностай, солонгой, колонок, хори, норки, выдра, зайцы, дикий кролик, бобры, сурки, суслики, кроты, бурундуки, летяга, белки, хомяки, ондатра, водяная полевка) и на птиц (гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, куропатки, перепела, кеклик, фазаны, улары, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голуби, горлицы).

Эти животные перечислены в законе "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов" в статье "Охотничьи ресурсы".