Forbes назвал Павла Дурова долларовым миллиардером

Основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров впервые признан долларовым миллиардером журналом Forbes. Его капиталы оцениваются в 1,7 миллиарда долларов.

Мессенджер Telegram оценивается в один миллиард долларов, а его аудитория насчитывает более ста миллионов человек в мире. Десять процентов пользователей мессенджером - россияне.

В 2016 году Павел Дуров в первый раз попал в рейтинг Forbes "200 богатейших бизнесменов России". Тогда его состояние оценивалось в 600 миллионов долларов, и он занял в списке 135 место. В прошлом году его капиталы оценивались уже в 950 миллионов долларов, и он занимал уже сотое место в рейтинге.