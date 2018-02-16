Кирилл Капризов: Мой хет-трик - заслуга партнеров

Сборная России разгромила словенцев на групповом этапе олимпийского турнира - 8:2. Одним из главных героев матча стал нападающий Кирилл Капризов, забросивший три шайбы. Всего в двух поединках в Канныне у молодого форварда уже четыре точных броска.

Кирилл, сегодня вы в ударе прямо с утра…



Кирилл Капризов: Я в первом периоде не забил еще. Наоборот казалось, что я не был в ударе.

Второй матч на Олимпиаде, и сразу хет-трик.



Кирилл Капризов: Партнеры все просто сделали здорово. Отдавали, да и все.

Как играть с Дацюком в одном звене?



Кирилл Капризов: Я говорил уже много раз. Здесь со всеми отлично играть. А Паша - вы сами знаете, кто этот человек.

Вы как будто с первой смены начали кайф ловить, играя вместе.



Кирилл Капризов: Сегодня вся команда играла здорово. Но есть куда конечно улучшаться.

Кепок не ожидали на льду увидеть после хет-трика?



Кирилл Капризов: Нет. Может, не видели, что я забил три (улыбается).

Кому хотели бы посвятить этот успех?



Кирилл Капризов: Всем болельщикам, близким, родным.

После счета 2:0 не промелькнули параллели игры со словаками?



Кирилл Капризов: Если честно, то нет. Наоборот, когда первый гол забили, сразу полегче стало. Потому что в начале периода было много моментов, но не могли забить.

Сил много потратили? Впереди ведь матч с США.



Кирилл Капризов: Мы на каждый матч настраиваемся. Сейчас надо отдохнуть и готовиться. Надо забыть этот матч.