Кирилл Капризов: Мой хет-трик - заслуга партнеров

Кирилл, сегодня вы в ударе прямо с утра…
Кирилл Капризов: Я в первом периоде не забил еще. Наоборот казалось, что я не был в ударе.
Второй матч на Олимпиаде, и сразу хет-трик.
Кирилл Капризов: Партнеры все просто сделали здорово. Отдавали, да и все.
Как играть с Дацюком в одном звене?
Кирилл Капризов: Я говорил уже много раз. Здесь со всеми отлично играть. А Паша - вы сами знаете, кто этот человек.
Вы как будто с первой смены начали кайф ловить, играя вместе.
Кирилл Капризов: Сегодня вся команда играла здорово. Но есть куда конечно улучшаться.
Кепок не ожидали на льду увидеть после хет-трика?
Кирилл Капризов: Нет. Может, не видели, что я забил три (улыбается).
Кому хотели бы посвятить этот успех?
Кирилл Капризов: Всем болельщикам, близким, родным.
После счета 2:0 не промелькнули параллели игры со словаками?
Кирилл Капризов: Если честно, то нет. Наоборот, когда первый гол забили, сразу полегче стало. Потому что в начале периода было много моментов, но не могли забить.
Сил много потратили? Впереди ведь матч с США.
Кирилл Капризов: Мы на каждый матч настраиваемся. Сейчас надо отдохнуть и готовиться. Надо забыть этот матч.