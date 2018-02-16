Ковальчук повторил рекорд Павла Буре по голам на Олимпиадах

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук повторил рекорд Павла Буре по количеству голов в составе нашей национальной команды на Олимпиадах. В матче олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане против Словении он забросил свою 11-ю шайбу на Играх, начиная с 2002 года.

Столько же шайб в свое время забросил и Буре. Разница лишь в том, что ему на это потребовалось 11 матчей, а Илье - 25. Но уже следующий гол сделает Ковальчука единоличным автором рекорда.

На данный момент наша команда провела два периода со словенцами и ко второму перерыву уверенно выигрывает 6:1. При этом на счету Ковальчука две шайбы и голевая передача. Также голами отметились Сергей Мозякин, Александр Барабанов, Илья Каблуков и Кирилл Капризов. Автором единственного гола в составе сборной Словении стал Ян Муршак из нижегородского "Торпедо".