Лавров: Нельзя идти на поводу у хоронящих минские соглашения радикалов

Москва не может проявить слабость и пойти на уступки радикалам, которые поставили цель похоронить достигнутые ранее минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу "Евроньюс".

Глава МИД привел в пример договоренности об амнистировании участников конфликта.

"Например, было согласовано, что надо амнистировать всех, и закон об амнистии в принципе был принят Верховной радой очень давно в той форме, которая устраивает Донецк и Луганск. Президент его не подписывает, уже три года тянет с подписанием", - заявил Лавров.

Однако в данный момент, по словам европейских партнеров, которые ссылаются на переговоры с Киевом, "они готовы проводить амнистию на основе закона 1996 года, когда только на основании тогда существовавшего украинского законодательства исключительно в индивидуальном порядке, после восстановления контроля над всей территорией киевские власти будут благосклонно решать, кому предоставить амнистию, а кому нет".

По мнению Лаврова, слова которого приводит РИА Новости, такой подход противоречит словам о заинтересованности в диалоге Киева с Донбассом.

Кроме того, министр обратил внимание на то, что Луганская и Донецкая республики были объявлены зоной антитеррористической операции. "Хотя никто из Донецка и Луганска не нападал на остальную Украину, наоборот, Украина на них напала, украинское правительство, которое пришло к власти на штыках радикалов и неонацистов", - заметил Лавров.

Он добавил, что "нельзя проявлять слабину и идти на поводу у радикалов, которые затеяли похоронить минские договоренности".