Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию на востоке Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел "на полях" Мюнхенской конференции по вопросам безопасности встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Одной из тем беседы стала ситуация на востоке Украины, сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Были обсуждены вопросы содействия ОБСЕ урегулированию конфликта на востоке Украине, общее состояние дел в Организации, перспективы повышения её эффективности как площадки межгосударственного диалога по актуальным проблемам общеевропейской безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.