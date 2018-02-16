Лавров: Слова о том, что РФ проиграла, "поставив" на Трампа, – спекуляция

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал спекуляциями ведущиеся на Западе разговоры о том, что "Россия "поставила" на Трампа в выборах 2016 года и проиграла". Об этом о заявил в интервью телеканалу Euronews.

"О каком-то государственном вмешательстве в предвыборный процесс говорят до сих пор, но ни единого факта я не видел, - цитирует ТАСС слова российского министра. - На днях помощник министра США по внутренней безопасности, отвечающий за кибербезопаность, четко сказал, что у них нет доказательств вмешательства России в предвыборные дела последней президентской кампании".

При этом Лавров констатировал, что отношения между США и Россией за время президентства Дональда Трампа скорее ухудшились.

"Печально, что при Трампе за более чем год его президентства наши отношения не улучшились по сравнению с тем, что было в период демократической администрации, - признал министр. - Даже в известной степени ухудшились".

Министр особо подчеркнул готовность России работать с любым главой государства, выбранным своим народом.

"Все официальные лица, начиная от президента и заканчивая министром иностранных дел, включая других людей, которые отвечают за внешнюю политику, никогда не делали никаких ставок и говорили очень четко, что Россия в любых случаях, в любой стране готова работать с тем президентом и тем правительством, которое будет выбрано народом соответствующего государства", - сказал Сергей Лавров.