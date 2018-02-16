Матвиенко: На лекарства от орфанных заболеваний нужно 40 млрд руб в год

Объем централизованной закупки необходимых лекарств для больных орфанными заболеваниями в России оценивается в 40 млрд рублей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела в Санкт-Петербурге заседание Попечительского совета Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Министерства здравоохранения РФ. Отвечая на вопросы журналистов, Матвиенко, в частности, прокомментировала ситуацию с финансированием лечения орфанных заболеваний. Она подчеркнула, Совет Федерации обозначил эту проблему как одну из самых острых и касающихся практически всех регионов - лекарства для таких больных очень дорогостоящие. Всего цена вопроса на всю страну - 40 млрд рублей в год, отметила глава верхней палаты.

"Мы поставили этот вопрос перед правительством в плане того, чтобы закупка лекарств для больных орфанными заболеваниями была передана на федеральный уровень - в Министерство здравоохранения", - сказала Матвиенко, добавив, что речь идет о целевых закупках этих лекарств и их поставке в субъекты Федерации.

Спикер Совфеда подчеркнула, что в случае централизованных закупок стоимость лекарств может сократиться на 30 процентов. Кроме того, удастся навести порядок в учете больных такими заболеваниями и вовремя поставлять лекарства в регионы.

"Надеюсь, что в этом году будет найдено такое решение. Более того, в предварительном плане на нынешний год мы запросили восемь - девять миллиардов дополнительных средств для поддержки регионов", - сказала Валентина Матвиенко, выразив надежду, что со следующего года решение этого вопроса будет упорядочено и централизовано. "Полагаю, что вместе с правительством эту задачу нам удастся довести до окончательного решения", - отметила спикер Совфеда.