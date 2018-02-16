Матвиенко: Выборы проходят спокойно, открыто и в рамках закона

Выборы президента РФ достаточно конкурентные, первый этап кампании прошел открыто и строго в рамках закона. Такую оценку высказала журналистам в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Выборы достаточно конкурентные. Зарегистрированы 8 кандидатов, причем кандидатов очень амбициозных", - заметила Матвиенко. "Считаю, что эта выборная кампания, ее первый этап, который завершился, прошла очень спокойно, очень открыто. Не было никаких скандалов, не было никаких потрясений. Она идет строго в рамках законодательства - мы за этим тоже следим", - отметила спикер Совфеда.

Она напомнила, что по инициативе Госдумы и Совета Федерации в законодательство о выборах были внесены изменения, направленные на повышение прозрачности избирательного процесса и доверия населения к выборам. В результате, по оценке Матвиенко, "сегодняшнее законодательство отвечает всем мировым стандартам".

Кроме того, глава верхней палаты парламента высоко оценила работу Центризбиркома.

"ЦИК работает очень много, очень эффективно. Видны все те усилия, которые они прилагают, и работают очень открыто", - заметила Матвиенко, добавив, что нынешняя президентская кампания "как никакая другая очень открыта для избирателей, для населения". "Хочется, чтобы и следующий этап до завершения выборов прошел так же организованно, прозрачно, строго в рамках законодательства", - заключила спикер Совфеда.

Выборы президента России состоятся 18 марта.