Минторг США предложил пошлину в 53 процента на импорт стали из РФ

Министерство торговли США предложило президенту Дональду Трампу ввести пошлину на импорт стали из России и 11 других стран в размере 53 процентов, а также импортные квоты.

"Доклады сейчас рассматриваются президентом, окончательных решений по их содержанию принято не было. Президент может предпринять целый спектр различных действий или не предпринять никаких действий, основываясь на анализе и рекомендациях доклада", - говорится в документе, текст которого приводит РИА Новости.

В число государств с пошлиной в 53 процента наряду с Россией предлагается включить Бразилию, Китай, Коста-Рику, Египет, Индию, Малайзию, Южную Корею, ЮАР, Таиланд, а также Турцию и Вьетнам. Для остального импорта стали министерство предложило импортную пошлину в 24 процента.

В докладе минторга отмечается, что США являются крупнейшим импортером стали в мире. При этом занятость в национальном секторе стали упала за последние два десятилетия на 35 процентов. В настоящее время в США действуют 169 антидемпинговых правил по стали, в том числе 29 против Китая.