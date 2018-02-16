Минтранс предложил повысить доступность авиаперевозок для инвалидов

Минтранс намерен прописать в Воздушном кодексе требования к оснащению самолетов техническими средствами, чтобы они стали доступны лицам с ограничениями жизнедеятельности.

Уведомление о разработке поправок в Воздушный кодекс опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Требование Воздушного кодекса будет относиться как к авиакомпаниям, так и к производителями самолетов.

Пока пассажиру с ограниченными возможностями в ряде случаев нужно заказывать спецборт, если он не может долго находиться в сидячем положении и по показаниям должен лежать.