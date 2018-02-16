Минтранс предложил проверять машинистов на наркотики

Минтранс готовит поправки в закон "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации", который обяжет всех лиц, связанных с движением поездов и маневровой работой, проходить не просто медицинские осмотры, а химико-токсикологические исследования на наличие наркотических и психотропных веществ и их метаболитов.

Проект изменений в закон "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" в части регулирования трудового законодательства на железнодорожном транспорте опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Тому, у кого результаты тестов будут положительными, грозит административное наказание. Тесты на алкоголь тоже никто не отменяет. Перечень профессий, подлежащих такому медицинскому освидетельствованию, будет утвержден дополнительно. Но уже сейчас ясно, что в него могут попасть и машинисты электричек, и локомотивов, которые тянут за собой грузовые составы.