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Рубрика: В мире

Модель Playboy рассказала, как Трамп изменил с ней своей жене Мелании

Текст: Станислав Хамдохов

Модель популярного мужского журнала Playboy Карен Макдугал рассказала о своей интимной связи с нынешним президентом США Дональдом Трампом, когда он уже был женат на своей третьей жене Мелании. Об этом сообщило издание New Yorker, в распоряжении которого оказался восьмистраничный рукописный документ, написанный самой Макдугал.

По словам модели, знакомство с Трампом состоялось на вечеринке, организованной основателем журнала Хью Хефнером в особняке Playboy в июне 2006 года. После этого у них состоялось первое свидание в отеле в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Трамп попытался предложить деньги за проведенное время, однако Макдугал отказалась их брать.

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Их отношения продолжались вплоть до 2007 года. Незадолго до президентских выборов в США 2016 году газета Wall Street Journal сообщила, что один из сторонников Трампа Дэвид Пекер заплатил Макдугал 150 тысяч долларов за ее молчание об отношениях с будущим президентом. Однако представители Трампа отрицали этот факт.

Напомним, что на этой неделе юрисконсульт американского президента Майкл Коэн признал, что выплатил из личных средств 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд. Она утверждала, что вступала в интимную связь с Дональдом Трампом в 2006 году. По словам юриста, деньги за молчание были переведены женщине в год предвыборной кампании.

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