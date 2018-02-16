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Рубрика: Происшествия

Москалькова предложила прописать процедуру обысков в СИЗО и колониях

Текст: Владислав Куликов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимания на законодательную проблему, связанную с казенными домами. По ее словам, сегодня отсутствует законодательное регулирование проведения обысков и осмотров в СИЗО и колониях. Подобная процедура не должна унижать человеческое достоинство. Это заявление прозвучало на коллегии Минюста.

В колониях заключенные стали больше зарабатывать и меньше убегать

"Я просила бы министерство юстиции обратить внимание на то, что до сих пор не регламентированы вопросы нахождения заключенных лиц, содержащихся под стражей вне камерных помещений в дневное время, что отсутствует законодательное регулирование оснований и порядка проведения досмотров и обысков в условиях, не унижающих человеческое достоинство осужденных лиц, содержащихся под стражей и лиц, посещающих учреждения уголовно-исполнительной системы", - сказала она.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что досматривают в учреждениях ФСИН не только тех, кто сидит, но и визитеров, например, приходящих на свидания.

Также она сообщила, что в прошлом году на 20 процентов увеличилось число обращений от осужденных с просьбами помочь с переводом в другую колонию - поближе к дому. Но опять же в законе нет четких алгоритмов и критериев, по которым должны приниматься подобные решения. Между тем, возможность отбывать наказание ближе к дому важна для сохранения социальных связей осужденного, чтобы он смог вернуться к нормальной жизни. Поэтому необходимо четко прописать в соответствующих нормативных актах принципы, когда человека можно перевести в колонию, когда в подобных просьбах нужно отказать.

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