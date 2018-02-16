Москалькова предложила прописать процедуру обысков в СИЗО и колониях

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимания на законодательную проблему, связанную с казенными домами. По ее словам, сегодня отсутствует законодательное регулирование проведения обысков и осмотров в СИЗО и колониях. Подобная процедура не должна унижать человеческое достоинство. Это заявление прозвучало на коллегии Минюста.

"Я просила бы министерство юстиции обратить внимание на то, что до сих пор не регламентированы вопросы нахождения заключенных лиц, содержащихся под стражей вне камерных помещений в дневное время, что отсутствует законодательное регулирование оснований и порядка проведения досмотров и обысков в условиях, не унижающих человеческое достоинство осужденных лиц, содержащихся под стражей и лиц, посещающих учреждения уголовно-исполнительной системы", - сказала она.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что досматривают в учреждениях ФСИН не только тех, кто сидит, но и визитеров, например, приходящих на свидания.

Также она сообщила, что в прошлом году на 20 процентов увеличилось число обращений от осужденных с просьбами помочь с переводом в другую колонию - поближе к дому. Но опять же в законе нет четких алгоритмов и критериев, по которым должны приниматься подобные решения. Между тем, возможность отбывать наказание ближе к дому важна для сохранения социальных связей осужденного, чтобы он смог вернуться к нормальной жизни. Поэтому необходимо четко прописать в соответствующих нормативных актах принципы, когда человека можно перевести в колонию, когда в подобных просьбах нужно отказать.