Москву ждут 20-градусные морозы

На следующей неделе в Москву придут 20-градусные морозы. Прогноз на предстоящие семь дней опубликован на официальном сайте Гидрометцентра России.

Так, по данным ресурса, самым холодным днем недели станет среда, 21 февраля. Ночью столбики термометра опустятся до -21..-16°. Правда, уже днем этого дня станет чуть теплее - -12..-7°.

В выходные москвичей ждет облачная погода, местами будет идти снег, на дорогах возможна гололедица. В субботу, 17 февраля, будет -4..-2°, а в воскресенье - -3..-1°.

Облачная погода сохранится и на будущей неделе.