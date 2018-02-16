На iPhone стала доступна долгожданная возможность

16.02.2018, 14:00 Текст: Анна Баранова

Владельцы iPhone получили возможность включить функцию Always On Display, которая позволит следить за временем даже при выключенном экране.

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Приложение под названием OLEDX позволяет включить функцию Always On Display, которая не предусмотрена в iPhone по умолчанию. После того, как пользователь настроит работу программы, при блокировке смартфона на дисплее будет отображаться текущее время.

Программу можно бесплатно скачать в App Store.

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