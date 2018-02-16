На iPhone стала доступна долгожданная возможность

Владельцы iPhone получили возможность включить функцию Always On Display, которая позволит следить за временем даже при выключенном экране.

Приложение под названием OLEDX позволяет включить функцию Always On Display, которая не предусмотрена в iPhone по умолчанию. После того, как пользователь настроит работу программы, при блокировке смартфона на дисплее будет отображаться текущее время.

Программу можно бесплатно скачать в App Store.