Наши керлингистки уступили Швеции в экстра-энде

Женская сборная России по керлингу в своей очередной игре предварительного этапа олимпийского турнира потерпела поражение о команды Швеции в дополнительном энде - 4:5.

Первые три энда прошли безрезультативно. И только в четвертом россиянки взяли первый камень, хотя в следующей сессии бросков скандинавки сумели отыграться. Перед последним, десятым эндом основной части игры наши девушки уступали 3:4, но смогли перевести матч в дополнительный розыгрыш. Увы, в экстра-энде шведки, у которых было право последнего броска, смогли добиться победы.

За Россию в этом матче выступали Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева. В запасе осталась Юлия Портунова.

Вот результаты остальных матчей игрового дня: Дания - Канада - 9:8 (в экстра-энде), Южная Корея - Швейцария - 7:5. Положение команд после трех проведенных туров: Япония, Швеция - по 3 победы - 0 поражений; Великобритания, Южная Корея - по 2-1; Россия, Китай, Дания, Швейцария, США - по 1-2; Канада - 0-3. В плей-офф выйдут четыре сильнейшие сборные из десяти.