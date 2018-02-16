Названы десять самых "депрессивных" экономик мира

Венесуэла четвертый год подряд возглавляет рейтинг самых "депрессивных" экономик в мире. Второе место занимает ЮАР, третье - Аргентина.

Составило рейтинг агентство Bloomberg. Его эксперты изучили данные 66 стран, проанализировали такие показатели, как безработица, инфляция.

Также в список "грустных" экономик попали такие страны, как Украина, Греция, Египет, Турция, Саудовская Аравия, Бразилия, Испания. Хотя, как отмечается в исследовании, Египет и Украина имеют положительную динамику по сравнению с ранее составленными рейтингами.

Самыми перспективными экономиками, по мнению составителей списка, являются Сингапур, Таиланд, Швейцария, Япония.