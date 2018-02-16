Олег Знарок: Тренер никогда не скажет, что матч был идеальный

У звена Дацюка не было ни одного матча в таком сочетании. Как им удалось так быстро сыграться?
Олег Знарок: Я же вам говорил, что у нас команда с таким подбором, что каждый может сыграть с каждым.
А для чего тогда был нужен этот длинный сбор подготовительный? Только для "физики"?
Олег Знарок: Почему? И для сыгранности, и для "физики". В любом случае есть какие-то конкретные ситуации, которые нужно решать.
Ковальчук вышел в звене с силовыми хоккеистами, и сам начал действовать агрессивно. У него такое задание было?
Олег Знарок: Мы решили сделать такое звено, и оно сработало.
Показалось, что первая шайба для Ковальчука стала большим облегчением. Согласны?
Олег Знарок: Ребята, у нас команда.
Дебют Каблукова на Олимпиаде как оцените? Заслужил места в составе на следующий матч?
Олег Знарок: Сейчас еще рано говорить. Сыграл неплохо, как и вся команда.
Насколько эта победа важна для уверенности?
Олег Знарок: Очень важна. Конечно. Но хотелось бы, чтобы не было эйфории.
Что нужно сделать, чтобы и завтра сыграть также?
Олег Знарок: Мы готовились, у нас был план. Сборы провели, чтобы играть такие матчи подряд.
Насколько этот матч был идеальный?
Олег Знарок: Конечно нет. Тренер никогда не скажет, что матч был идеальный. Были ошибки. Но в целом процентов на 60 доволен.
Эйфории у Капризова не может быть после хет-трика?
Олег Знарок: Да откуда я знаю? Я про всю команду говорю.
Игру в большинстве прокомментируйте.
Олег Знарок: А что тут комментировать?
Насколько вы довольны?
Олег Знарок: А вы довольны?
Мы - да.
Олег Знарок: Всё.
Почему остался в запасе Шипачев?
Олег Знарок: Плохо себя почувствовал.
Он может сыграть с американцами?
Олег Знарок: Может.
По двум матчам американцев составили о них целостное впечатление?
Олег Знарок: Конечно. Мы смотрим, записываем, разбираем.
Кто сыграет против них в воротах?
Олег Знарок: Кошечкин.