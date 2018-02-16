Олег Знарок: Тренер никогда не скажет, что матч был идеальный

Российские хоккеисты разгромили словенцев со счетом 8:2. Эта победа стала первой для нашей команды на олимпийском турнире. Результат и содержание игры прокомментировал журналистам главный тренер россиян Олег Знарок.

У звена Дацюка не было ни одного матча в таком сочетании. Как им удалось так быстро сыграться?



Олег Знарок: Я же вам говорил, что у нас команда с таким подбором, что каждый может сыграть с каждым.

А для чего тогда был нужен этот длинный сбор подготовительный? Только для "физики"?



Олег Знарок: Почему? И для сыгранности, и для "физики". В любом случае есть какие-то конкретные ситуации, которые нужно решать.

Ковальчук вышел в звене с силовыми хоккеистами, и сам начал действовать агрессивно. У него такое задание было?



Олег Знарок: Мы решили сделать такое звено, и оно сработало.

Показалось, что первая шайба для Ковальчука стала большим облегчением. Согласны?



Олег Знарок: Ребята, у нас команда.

Дебют Каблукова на Олимпиаде как оцените? Заслужил места в составе на следующий матч?



Олег Знарок: Сейчас еще рано говорить. Сыграл неплохо, как и вся команда.

Насколько эта победа важна для уверенности?



Олег Знарок: Очень важна. Конечно. Но хотелось бы, чтобы не было эйфории.

Что нужно сделать, чтобы и завтра сыграть также?



Олег Знарок: Мы готовились, у нас был план. Сборы провели, чтобы играть такие матчи подряд.

Насколько этот матч был идеальный?



Олег Знарок: Конечно нет. Тренер никогда не скажет, что матч был идеальный. Были ошибки. Но в целом процентов на 60 доволен.

Эйфории у Капризова не может быть после хет-трика?



Олег Знарок: Да откуда я знаю? Я про всю команду говорю.

Игру в большинстве прокомментируйте.



Олег Знарок: А что тут комментировать?

Насколько вы довольны?



Олег Знарок: А вы довольны?

Мы - да.



Олег Знарок: Всё.

Почему остался в запасе Шипачев?



Олег Знарок: Плохо себя почувствовал.

Он может сыграть с американцами?



Олег Знарок: Может.

По двум матчам американцев составили о них целостное впечатление?



Олег Знарок: Конечно. Мы смотрим, записываем, разбираем.

Кто сыграет против них в воротах?



Олег Знарок: Кошечкин.