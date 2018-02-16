Оппозиция в Киеве потребовала от властей вернуть в страну Саакашвили

Оппозиционные партии Украины потребовали от властей вернуть в страну одиозного политика Михаила Саакашвили, ранее высланного за границу, передает "Интерфакс". Так, считают оппозиционеры, Саакашвили получит возможность защитить свои права в украинских судах.

С требованием к властям обратились партии "Демократический альянс", "Гражданская позиция", "Народный контроль", "Европейская партия Украины", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", ВО "Свобода", "Рух новых сил", общественное движение "Хвиля"

"В начале этой недели, 12 февраля 2018 года, президент Порошенко и подконтрольные ему силовые ведомства совершили откровенно антиконституционное и неправовое действие - грубой силой выгнали из страны украинского политика, лидера партии "Рух новых сил", третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, - совместное заявление партий разместил на своей странице в соцсети внефракционный народный депутат Юрий Деревянко. - Чтобы лишиться одного из лидеров оппозиции, власть совершила политическую расправу, нарушила права человека и нанесла огромный ущерб международной репутации Украины. Это преступление должно быть расследовано".

Напомним, что экс-губернатор Одессы был выслан из Украины по решению суда 12 февраля в Польшу, поскольку в сентябре прошлого года он проник на украинскую территорию именно из этой страны. Тем не менее, Саакашвили пригрозил продолжить борьбу с режимом Порошенко, но на всякий случай получил в Нидерландах документы, дающие ему право жить и работать в странах Евросоюза.