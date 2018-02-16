Посольство РФ раскритиковало заявление МИД Великобритании о кибератаке

Утверждения министерства иностранных дел Великобритании об ответственности Москвы за масштабную кибератаку 2017 года являются частью кампании по демонизации России. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне, опубликованном в четверг на сайте диппредставительства.

В нем отмечается, что заявление главы британского МИД Тарика Ахмада "относительно ответственности России за кибератаку NotPetya, как и многие другие подобные обвинения, не подкреплено конкретными доказательствами и является очередным примером безответственной и враждебной риторики британских официальных лиц в отношении России". "Рассматриваем его как часть продолжающейся кампании по демонизации нашей страны, развернутой в Великобритании в последнее время", - цитирует ТАСС заявление посольства РФ.

В четверг Ахмад обвинил Россию в прошлогодней кибератаке, заявив, что она продемонстрировала "пренебрежение украинским суверенитетом" и причинила ущерб европейским предприятиям на "сотни миллионов фунтов".

27 июня прошлого года вирус-вымогатель атаковал десятки компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Эксперты компании Group-IB назвали причиной произошедшего вирус-шифровальщик Petya, который блокирует доступ к данным и требует выкуп в размере 300 долларов в биткойнах. Позднее в "Лаборатории Касперского" назвали новый вирус NotPetya.