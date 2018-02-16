Раскрыта причина падения YouTube в России

16.02.2018, 12:58 Текст: Анна Баранова

Пользователь ресурса "Хабрахабр" с никнеймом Antore рассказал на сайте о том, что ему удалось определить причину перебоев в работе YouTube в России.

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Antore заявил, что причина неполадок - это "проблемная" реклама. Оказалось, что в некоторых роликах, которые проигрываются перед основными видео, содержится ссылка на крупного российского ритейлера со значком "20%". Эксперт утверждает, что этот знак процента является причиной ошибки при обработке URL (единого указателя ресурса).

Автор теории отметил, что наладить работу видеохостинга можно просто удалив знак процента. Специалисты Google в скором времени должны решить неприятную проблему, которая затронула только российских пользователей, так как "вредная" реклама предназначена именно для этого региона. 

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