Яндекс назвал самые блинные места России

На основании запросов пользователей Яндекс определил самые блинные регионы РФ. Специалисты поисковика узнали, откуда поступает больше всего вопросов, касающихся рецептуры традиционного масленичного угощения, проблем с его приготовлением и вариантов начинки.

Во второй половине февраля количество запросов со словами "блин" или "блинчик" вырастает в девять раз - с 1 до 9 с лишним процентов от числа вопросов из области кулинарии. Чаще всего пользователи ищут секреты вкусных блинов с дырочками, спрашивают, как испечь вкуснейшие блины в большом количестве или как начинить их сгущенкой, кому предназначен первый блин.

- Больше всего рецепты блинов ищут в первые два дня Масленицы: кто-то планирует, что приготовить в выходные, а кто-то начинает печь прямо с понедельника, - рассказали в Яндексе. Самая распространенная проблема при изготовлении блинов - они рвутся. На втором месте подгорание и прилипание. Нередки запросы о том, что блины выходят жесткими, сухими или разваливаются.

Самые блинные места россии: Липецкая, Воронежская, Тамбовская и Астраханская области - их жители интересуются этими вопросами больше всего. Меньше всего запросов о блинах поступает из республик Северного Кавказа. Исключение составляет Северная Осетия, где подробности о блинах ищут даже чаще, чем в среднем по стране.

Если говорить об ингридиентах, то больше всего пользователей интересуют гречневая и блинная мука, хотя есть запросы о полбе, манке и муке из льна. Решая вопрос, на чем замешивать тесто, большинство склоняется к молочным продуктам, но ищут блины и на минералке или пиве. В Татарстане популярны блины на катыке, а в Башкирии на Масленицу помимо обычных пекут тэбикмэки - традиционные блины из манки.

Местные особенности сказываются и в блинной начинке: блины с мясом наиболее популярны на западе России, с грибами - на юге, а с ветчиной - на севере. На Дальнем Востоке в блины добавляют рис, а лук в качестве наполнителя популярен в Вологодской, Кировской, Нижегородской и соседних с ними областях.

- Но в целом картина более-менее одинаковая, главные начинки в большинстве регионов: мясо, творог и сыр. На их долю приходится треть запросов о блинах с чем-нибудь, - рассказали авторы исследования.