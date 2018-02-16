Московский бизнес могут освободить от уплаты налога на движимое имущество, введенное в эксплуатацию после 1 января 2013 года. Соответствующий законопроект внес в Мосгордуму мэр столицы Сергей Собянин. Об этом решении глава города сообщил в личном блоге.

По словам мэра, сохранить льготу, которая действовала последние годы, его неоднократно просили транспортники, производители хлеба, мясо-молочной продукции, кондитерских изделий, другие предприятия и бизнес-ассоциации. Вопрос, напомнил он, обсуждался на днях с представителями таксомоторных парков и компаний каршеринга.

Собянин считает, что таксистам освобождение от налога на движимое имущество может помочь высвободить средства на обновление парка, а значит, и улучшение качества обслуживания пассажиров.

"Необходимо провести тщательный анализ положения дел и инвестиционных планов в каждой отрасли экономики, - написал Собянин. - И с цифрами в руках принимать решение, какие предприятия должны уплачивать налог "по полной", а для каких - следует оставить льготу на длительный срок". По объективным причинам, добавил он, сделать эту работу за одну-две недели не получится. Поэтому мэр предложил продлить сохранить льготу и на текущий год, а за оставшееся время выработать справедливую систему налогообложения.

С 1 января этого года, напомню, вступила в силу федеральная норма, отменившая льготу по налогу на движимое имущество предприятий. Оставлять ее или нет - теперь решать регионам. Москва, судя по всему, уже решила. Откликнулся мэр еще на одну просьбу таксистов: увеличить количество стоянок для такси. Как рассказал заммэра по транспорту Максим Ликсутов, к имеющимся в столице 419 стоянкам на 1453 места добавится еще около 40 на 100 мест.