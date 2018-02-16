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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Таракановские разбежались

Для одних таблички со старых домов достопримечательность, а для других - товар
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7498 (35)
У жителей столицы появилось новое хобби: продавать таблички со старых домов, которые сохранились после застройки города 1960-х годов. На Avito они уходят по 5 тыс. рублей за штуку, а некоторые оказываются в Музее Москвы.
Таракановской улицы уже полвека как нет. Но за 5 тысяч рублей старый адрес все равно можно продать. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Таракановской улицы уже полвека как нет. Но за 5 тысяч рублей старый адрес все равно можно продать. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Таракановской улицы уже полвека как нет. Но за 5 тысяч рублей старый адрес все равно можно продать. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Городская навигация менялась практически каждую эпоху, рассказала "РГ" заведующая сектором Музея Москвы Ирина Соловьева. Аншлаги на московские дома стали массово вешать в XIX веке. "Сначала это были небольшие надписи на синем фоне, - говорит Соловьева. - В нашей коллекции сохранились экземпляры еще с буквой "ять" в словах". После революции "ять" убрали, но цветовую гамму все равно сохранили. А в шестидесятые Моссовет постепенно перешел на таблички с черными буквами на белом прямоугольнике. Названия улиц стало виднее, но исторический шарм исчез. Куда-то девались и раритетные аншлаги с домов.

Фото: Reuters
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"Один из инженеров, участвовавших в реконструкции севера Москвы, прислал в музей дар - табличку с названием Таракановской улицы, - похвалилась Соловьева. - Подарок очень ценный, поскольку Таракановской на современной карте нет. Район этот полностью реновировали. Там теперь проходит улица Алабяна".

Но есть в в Москве не только добровольные дарители, но и предприимчивые продавцы. Нынче у коллекционеров - мода на ретро. По несколько тысяч платят за уличный аншлаг, по 500 руб. - за таблички "Бомбоубежище". Даже за нашлепку "женское отделение бани" хоть сотню, но выручить можно.

Внуки и даже сыновья современных москвичей лет через 30 тоже смогут заработать таким способом. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента ЖКХ и благоустройства, в этом году завершается последний, пятый этап замены табличек с названиями улиц. Это привычные живущим в центре синие прямоугольники с белыми буквами - историческая справедливость возвращается. Единственное - в XIX веке подгулявший народ ночами часто не мог найти свой дом с первого раза, таблички-то не освещались. Сейчас же в эти синие прямоугольники вмонтированы светодиодные лампы. Так что навигатор москвичам нынче не обязателен.

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