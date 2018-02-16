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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Читай и учись

Открылась библиотека ремесел
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7498 (35)
На ВДНХ открылась первая в столице библиотека ремесел. На полках - книги и журналы о живописи, дизайне, народных промыслах и даже секретах варки вкусного кофе. Закрепить новые знания на практике и, допустим, смастерить что-то своими руками читатели смогут здесь же - на бесплатных лекциях и мастер-классах.

"Прописалась" новая библиотека в 47-м павильоне ВДНХ. Сейчас здесь находится Дом ремесел. Отсюда и название читальни. В ней собрано более полутора тысяч специализированных книг и журналов, так или иначе посвященных конкретному ремеслу. Тематика широкая - от гончарного дела и архитектуры до каллиграфии и дизайна одежды. Часть экземпляров передали в дар крупные российские издательства. Есть и дореволюционные издания о промыслах и культурных традициях нашей страны.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"Есть стереотип, что в публичных библиотеках лежат запыленные книги, которые никому не нужны, - говорит куратор проекта Анастасия Красных. - Да, у нас есть старые издания, которые всегда найдут свою аудиторию, но мы работаем в ногу со временем и у нас есть новинки, и их немало". Из необычного - большая книга кофе, которая подскажет, как правильно делать капучино и какие зерна лучше использовать. Дорогостоящие и редкие книжки можно полистать в читальном зале. Здесь есть бесплатный WI-FI, а вместо стандартных офисных столов и стульев - мебель ручной работы.

Остальные издания можно взять на дом. Для этого нужно выделить время, прийти в библиотеку ремесел и записаться. Однако скоро появится единый читательский билет, заметила замгендиректора библиотек Северо-Востока Москвы Наталья Ершова. В этом случае читатель сможет записаться на ВДНХ, найти интересующую книгу, а вернуть ее в любую читальню рядом с домом или работой.

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