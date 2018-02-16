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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле владельца маршрутки оштрафовали за цены на проезд

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле владелец маршрутного такси оштрафован за непредоставление в УФАС сведений, объясняющих повышение стоимости проезда.

В ноябре 2017 года некоторые ярославские маршрутчики подняли стоимость проезда в своих автобусах с 23 до 26 рублей, на что несколько горожан пожаловались в региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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- УФАС начало проверку, направив перевозчикам запросы, в которых попросило предоставить экономическое обоснование повышения стоимости проезда в маршрутных такси, - рассказала официальный представитель ведомства Елена Щеглова. - За непредставление сведений или предоставление недостоверных сведений в антимонопольный орган предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Всего по этой статье КоАП было возбуждено четыре административных дела, одно из них уже рассмотрено, перевозчик оштрафован на 15 тысяч рублей.

По словам представителя региональной антимонопольной службы, чтобы выяснить насколько обоснованно маршрутчики повысили стоимость проезда, будет проанализирована вся предоставленная по запросам информация. В УФАС не исключают, что в подорожании билетов могут обнаружиться признаки сговора.

- Антимонопольное законодательство запрещает субъектам одного рынка сговариваться и устанавливать одну цену, а в данном случае произошедшее очень похоже на сговор, потому что перевозчики подняли цены практически одновременно, - пояснила Елена Щеглова.

В УФАС уточнили, что, пока разбирательство не закончилась, оштрафованный владелец маршруток может возить людей за 26 рублей. Дальнейшее будет зависеть от итогов проверки.

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