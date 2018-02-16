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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве 3-летняя девочка умерла на прогулке в детском саду

Текст: Сергей Бабкин

В одном из детских садов новой Москвы сегодня утром во время прогулки умерла 3-летняя девочка.

В сочинском ТЦ ребенок упал в проем между лифтом и лестницей

Как сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК, это произошло, когда воспитательница и нянечка вывели младшую группу подышать воздухом. Когда педагоги пошли с малышами на завтрак, они заметили, что одной девочки нет. Ребенка быстро нашли: воспитанница лежала на снегу без сознания. Воспитатели немедленно вызвали "скорую помощь", прибывшие врачи констатировали смерть ребенка.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Дело также могут возбудить и по статье "Халатность". Сейчас следователи еще работают на месте происшествия, допрашивают всех сотрудников, изучают записи камер наблюдения.

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