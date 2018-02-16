В Воронеже будут судить отца, истязавшего пятилетнюю дочь

В Воронеже завершено расследование уголовного дела о продолжительных истязаниях пятилетней девочки, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. Обвинение предъявлено ее отчиму.

По версии следствия, 37-летний житель села Озерки в течение двух лет, с лета 2015 по осень 2017 года систематически избивал свою приемную дочь - ей в тот момент едва исполнилось пять лет. В сентябре 2017-го отчим сломал девочке руку.

О случившемся стало известно полиции, в нехороший дом пришли инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Мужчина попытался вытолкать полицейских вон: он не давал забрать девочку в больницу, опасаясь, что зафиксированные травмы станут уликами против него.

Сначала уголовное дело возбудили против матери девочки - на предварительном следствии она взяла ответственность за избиения дочери на себя. А муж признал себя виновным в сопротивлении полицейским, но насилие над падчерицей категорически отрицал.

- Следователи смогли найти подход к ребенку. В присутствии психолога и сотрудников социальных служб девочка дала показания, изобличающие отчима. Тогда и мать рассказала, что оговорила себя, боясь, что муж отомстит ей и маленьким детям. Были добыты и другие доказательства вины отчима, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК РФ Андрей Шевелев.

Уголовное дело против истязателя направлено в суд. По ходатайству следствия с девочкой работают психологи.