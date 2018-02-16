Жителю Подмосковья прострелили лицо

В Московской области преступник выстрелил в лицо своему оппоненту во время ссоры. Об этом инциденте сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального ГУ МВД Татьяну Петрову.

Конфликт произошел на улице в Сергиевом Посаде. Очевидцы сообщили в полицию, что ранение получил 25-летний парень. К счастью, он остался жив: преступник стрелял из травматического пистолета. Полицейские выяснили, что стрелок - местный житель. Его задержали и доставили в отделение.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство". Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет. На время следствия с подозреваемого взяли обязательство о явке.