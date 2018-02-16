Добыча угля на якутском предприятии вырастет в 6 раз

В угледобывающий кластер в Якутии инвестировано четыре миллиарда рублей. Речь идет о предприятии с потенциальной мощностью 12 миллионов тонн в год, но сейчас производящим только два миллиона тонн.

Инвестиции помогут ему расширить мощности до максимума и поставлять добытый коксующий уголь на экспорт, в частности на нужды стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Об этом в интервью "Российской газете" сообщил Алексей Чекунков, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. По его словам, это необычное место, где температурный дифференциал составляет около ста градусов и есть сложности с инфраструктурой. Уже много лет сырье с предприятия поставляется на нужды японской сталелитейной промышленности.

"В перспективе со строительством новых портовых мощностей на Дальнем Востоке и уже с расширением БАМа и Транссиба угледобывающий кластер Южной Якутии увеличит добычу до 34 миллионов тонн угля", - уверен Чекунков.