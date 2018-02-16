Названа причина пожара на военном корабле во Владивостоке

Возгорание на большом противолодочном корабле "Маршал Шапошников" произошло при проведении сварочных работ, сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Пожар удалось потушить силами и средствами работников судоремонтного завода и спасателей. Весь экипаж был эвакуирован, никто не пострадал.

"Маршал Шапошников" стоит на ремонте у причала "Дальзавода" во Владивостоке. Боекомплекта и горючего на корабле нет.

Серьезного ущерба пожар не причинил. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют специалисты.