В Благовещенске налетчики в масках ограбили отделение почты

Двое вооруженных людей в масках ворвались в почтовое отделение №16, расположенное в пятиэтажном доме на улице Ломоносова в Благовещенске.

- Угрожая работникам предметом, похожим на оружие, злоумышленники похитили деньги и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется поиск грабителей, - рассказал представитель пресс-службы УМВД РФ по Амурской области.

В региональном управлении "Почты России" отметили, что во время происшествия никто из сотрудников и посетителей не пострадал. Все украденные деньги были застрахованы. Отделение связи работает в прежнем режиме.