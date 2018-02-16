В Петропавловске жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на улице Молчанова в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 01.31 по местному времени. К моменту прибытия брандмейстеров полыхала квартира на пятом этаже. Спасатели немедленно приступили к эвакуации жильцов. 16 человек вывели по лестнице, а четверых из-за сильного задымления пришлось вызволять с помощью спасательных устройств.

На тушение пожара ушло около получаса. Выгорела одна квартира, остальные удалось отстоять. В результате ЧП никто не пострадал.

Причину возгорания сейчас выясняют специалисты Госпожнадзора.