Во Владивостоке потушили пожар на корабле "Маршал Шапошников"

Пожар на большом противолодочном корабле Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", вспыхнувший утром, потушен, сообщает ТАСС.

Напомним, военное судно стоит на ремонте у причала "Дальзавода".

По словам представителя Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, возгорание возникло в надстройке корабля. Очаг вовремя заметили и вызвали сотрудников МЧС.

Пострадавших нет, ущерб причинен незначительный, поскольку во время ремонта с корабля сняли все важное оборудование.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания на "Маршале Шапошникове" были эвакуированы 106 членов экипажа.