У причала Владивостока загорелся военный корабль

Из-за пожара, начавшегося на корабле ТОФ "Маршал Шапошников", стоящем в порту Владивостока, с него эвакуировано более ста членов экипажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю. Жертв и пострадавших нет.

Как передает Морской координационно-спасательный центр, пожар на большом противолодочном корабле "Маршал Шапошников", начавшийся утром, тушат 11 единиц техники и 48 человек. Возгорание замечено в машинно-котельном отделении, его площадь пока неизвестна.

БПК "Адмирал Шапошников" стоит на ремонте у "Дальзавода".

Справка "РГ"

Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" носит имя маршала Советского Союза Бориса Шапошникова. Заложен в 1983 году на судостроительном заводе "Янтарь", спущен на воду в 1985-м, вошел в состав флота 15 февраля 1986-го. Бортовой номер - 543.