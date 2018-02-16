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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У причала Владивостока загорелся военный корабль

Текст: Ольга Журман

Из-за пожара, начавшегося на корабле ТОФ "Маршал Шапошников", стоящем в порту Владивостока, с него эвакуировано более ста членов экипажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю. Жертв и пострадавших нет.

В Мурманске загорелся рыболовецкий корабль

Как передает Морской координационно-спасательный центр, пожар на большом противолодочном корабле "Маршал Шапошников", начавшийся утром, тушат 11 единиц техники и 48 человек. Возгорание замечено в машинно-котельном отделении, его площадь пока неизвестна.

БПК "Адмирал Шапошников" стоит на ремонте у "Дальзавода".

Справка "РГ"

Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" носит имя маршала Советского Союза Бориса Шапошникова. Заложен в 1983 году на судостроительном заводе "Янтарь", спущен на воду в 1985-м, вошел в состав флота 15 февраля 1986-го. Бортовой номер - 543.

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