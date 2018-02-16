Чувашия закупит белорусскую технику для АПК

Документ предусматривает реализацию технического перевооружения агропромышленного комплекса региона, обеспечение запасными частями и услугами сервиса, а также повышение квалификации кадров и обучение специалистов технических специальностей на базе учебных заведений Чувашии.

Отметим, предварительная договоренность о сотрудничестве была достигнута в Минске в августе 2017 года во время заседания Рабочей группы по расширению научно-технических, торгово-экономических и культурных связей между Республикой Беларусь и Чувашской республикой. Минский тракторный завод выпускает более 250 моделей и модификаций спецмашин.

Стратегическое соглашение о взаимодействии Федор Домотенко назвал экономически целесообразным. Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратил внимание, что качественная и недорогая белорусская техника уже успешно применяется в сельском хозяйстве Чувашии, включая личные подсобные хозяйства.

К слову, речь об АПК республики шла и на деловом завтраке, посвященном экспорту и стратегии развитии сельхозсектора. Игнатьев напомнил, что агропромышленный комплекс один из локомотивов региона, а отрасль стала сегодня высокотехологичной и привлекательной для инвестиций. Продукция Чувашии представлена не только в России, но и за рубежом. Экспорт товаров АПК республики в прошлом году составил около 20 миллионов долларов, их доля в общем объеме экспорта региона превысила 10 процентов.

Кроме кондитерских изделий, составляющих значительную часть, на внешние рынки продвигается пивоваренная продукция, соусы, горчица, мясо птицы, овощи, а также сельскохозяйственное сырье - лен масличный, рапс, рыжик и крахмал.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта Чувашии

Перспективы сотрудничества между регионами Михаил Игнатьев также обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное соглашения были подписаны еще в сентябре 2014 года. Ежегодно товарооборот между республики демонстрирует положительную динамику, достигнув в прошлом году объема в 385 миллионов рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом почти на 20 процентов.

Так, продукция предприятий электротехнического кластера Чувашии сегодня широко применяется в развитии энергетического комплекса Крыма. С полуострова, в свою очередь, поступают вина и продукция химической отрасли. В 2018-2020 годы предполагается расширить сотрудничество во всех сферах экономики.

- У нас выстроены ровные братские отношения. Всегда чувствуем, что мы вместе, - отметил Сергей Аксенов.

Еще одно соглашение было подписано между кабинетом министров Чувашии и правительством Кабардино-Балкарии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта Чувашии

В настоящее время из этой северокавказской республики поставляются медицинские изделия, хирургическое оборудование, ортопедические приспособления. Чувашия реализует кондитерскую продукцию, напитки, органические красители, лако-красочные изделия, противоградовые ракеты.

Есть перспективы в туристско-рекреационной сфере жителям Кабардино-Балкарии может быть интересен, в частности, медицинский туризм в ведущих центрах Чувашии. Кроме того, планируется расширить сотрудничество в сельском хозяйстве и энергетическом комплексе.

Еще одним экономическим итогом инвестфорума для Чувашии стало подписание договора о строительстве в республики производственного комплекса ПАО "НПО "Энергомодуль". Компания разрабатывает и выпускает приборы силовой электроники. Объем инвестиций в проект составит не менее 300 миллионов рублей, будет создано более 150 рабочих мест.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта Чувашии

Стоит отметить, что в рамках панельной сессии Лучшие практики социально-экономического развития" финалистом Всероссийского конкурса в номинации "Создание условий для развития волонтерской деятельности" стал социальный проект Чувашии "Экспресс-бабушки". Он дает возможность вышедшим на пенсию женщинам быть вновь востребованными и полезными. Бабушки-волонтеры безвозмездно помогают семьям с маленькими детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.