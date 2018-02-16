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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На экс-главу Чебоксар завели два новых уголовных дела

Текст: Оксана Грибанова

В отношении экс-главы Чебоксар Ирины Клементьевой завели два новых уголовных дела по части 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Как пояснили в региональном СУ СК, в 2012-2016 годах Клементьева предоставила фирме своего супруга мебель и оборудование, принадлежащее страховой компании, с которой имущество было "списано на затраты". В результате ущерб страховщиков составил более 870 тысяч рублей.

Кроме того, Клементьева передала на четыре года все той же фирме мужа в аренду с правом последующего выкупа медицинское оборудование по явно заниженной цене. От таких махинаций страховая компании потеряла еще один миллион 350 тысяч рублей.

Ранее в отношении Клементьевой было возбуждено еще шесть уголовных дел, касающихся злоупотребления должностными полномочиями и растратой, совершенной с использованием своего служебного положения.

- Все уголовные дела соединены в одно производство. Предположительно, совокупный ущерб от действий Клементьевой превысил семь миллионов 800 тысяч рублей, - пояснили следователи.

Сейчас экс-глава Чебоксар находится под домашним арестом до 17 апреля 2018 года.

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