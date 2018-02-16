Суд продлил домашний арест вице-мэру Пензы

Первомайский райсуд Пензы продлил до 17 мая срок домашнего ареста вице-мэру Пензы Ирине Ширшиной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на мошенничество.

Об этом в пятницу сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Светлану Артамонову.

Напомним, что в августе прошлого года суд отправил чиновницу под домашний арест сроком на два месяца. Впоследствии эта мера пресечения неоднократно продлевалась. Очередной срок домашнего ареста истекал 17 февраля.

По словам Артамоновой, прокуратура поддержала ходатайство следствия о продлении срока содержания обвиняемой под домашним арестом. Суд удовлетворил его.

Ирина Ширшина была задержана на своем рабочем месте третьего августа 2017 года. Ей предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По данным СК, преступление связано с выделением земельных участков. Чиновнице грозит до семи с половиной лет лишения свободы.