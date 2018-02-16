Тимати пригласили драться на чемпионате Прикамья по рукопашному бою

История с избиением известного музыкант Андрея Ширмана (DJ Smash) в одном из ночных клубов Перми получила неожиданное продолжение.

Поддержать пострадавшего в драке вызвался его друг Тимур Юнусов (Тимати), который в своем Instagram выразил сожаление о том, что не оказался рядом и в грубой форме оскорбил предполагаемого зачинщика драки, мастера по рукопашному бою Александра Телепнева.

Сегодня Тимати ответил президент Пермской краевой федерации рукопашного боя Александр Шилов. Мастер рукопашного боя отметил, что сочувствует DJ Smash и желает ему скорейшего выздоровления. Но при этом его не устраивает мнение Тимати.

- Ни один уважающий себя мужчина такими оскорблениями разбрасываться не будет, даже если Александр Телепнев и виновен, тем более, что это пока не подтверждено. А по поводу (того), что ему жаль, что его (Тимати) там не было, я бы ему предложил заявиться для начала на Чемпионат Пермского края по рукопашному бою и подтвердить свои слова делом. Надеюсь, что Тимур осознает свою ошибку, снимет публикацию с Инстаграм и принесет извинения за недостойные для мужчины формулировки", - цитирует Александра Шилова сайт Пермской краевой федерации рукопашного боя.

Напомним, известный российский диджей и музыкальный продюсер был избит в ночном клубе Перми 10 февраля. Артист обратился в полицию с заявлением о том, что в одном из заведений города ему были причинены телесные повреждения (перелом челюсти). По данному факту было заведено уголовное дело.