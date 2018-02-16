В Кирове приземлился самолет с умершей пассажиркой

В Кирове приземлился самолет с пассажиркой, которая скончалась во время полета, сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта Победилово в пятницу.

ЧП произошло в четверг около 18 часов. В салоне самолета рейса Москва-Сургут, который пролетал над Кировской областью, стало плохо 28-летней пассажирке. В связи с этим пилоты согласно инструкции запросили посадку в ближайшем аэропорту.

Самолет приземлился в "Победилово" в 18.52. Здесь его уже ждала "скорая". Однако пассажирка на момент приземления была мертва.

Воздушное судно прошло предполетное обслуживание и продолжило путь в 20.10.