В Мордовии бизнес-инкубатор "Молодежный" собрал более 20 резидентов

Новости

Президент Бразилии пообещал искоренить преступность в Рио-де-Жанейро 02:35
В Эфиопии ввели режим чрезвычайного положения 02:11
В Австралии кенгуру напал на охотника и сломал ему челюсть 01:41
Турция применила в Африне запрещенное оружие 01:27
Сильная турбулентность привела к ранениям трех пассажиров Air Canada 01:14
Губернатор Флориды потребовал отставки главы ФБР 00:59
В ДТП в Крыму погибли четверо детей и трое взрослых 00:54
В США полиция опровергла информацию о стрельбе в колледже под Сиэтлом 00:30
В США установят памятник советским летчикам 00:17
Москва будет судиться с Вашингтоном из-за дипломатической недвижимости 00:03
Трамп счел, что расследование Мюллера не доказало "сговора с РФ" 16.02.2018
Студия "Беларусьфильм" изменила стратегию ради роста окупаемости 16.02.2018
Стоимость нефти начала расти на факторе ОПЕК+ 16.02.2018
Захарова: Обвинять россиян во вмешательстве в выборы в США – абсурд 16.02.2018
США обвинили 13 россиян во вмешательстве в американские выборы 16.02.2018
Саакашвили спрогнозировал распад Украины 16.02.2018
На форуме в Сочи подписали инвестсоглашения почти на 800 млрд рублей 16.02.2018
Фото: "Черничная" картошка покорила Германию 16.02.2018
В Ярославле владельца маршрутки оштрафовали за цены на проезд 16.02.2018
Модель Playboy рассказала, как Трамп изменил с ней своей жене Мелании 16.02.2018
Минтранс предложил проверять машинистов на наркотики 16.02.2018
В США в колледже объявлена тревога из-за сообщений о стрельбе 16.02.2018
Минтранс предложил повысить доступность авиаперевозок для инвалидов 16.02.2018
Флоридский стрелок Круз обвинил "голоса демонов" в своей голове 16.02.2018
Минторг США предложил пошлину в 53 процента на импорт стали из РФ 16.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Масленица с "Российской газетой"
Масленица с "Российской газетой"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 16-18 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 16-18 февраля
16.02.2018 19:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мордовии бизнес-инкубатор "Молодежный" собрал более 20 резидентов

За год с начала работы инновационного бизнес-инкубатора "Молодежный" в Саранске его резидентами стали более 20 компаний. Их общий оборот превысил 28 миллионов рублей.
На базе бизнес-инкубатора "Молодежный" был организован конкурс для школьников "Юный новатор". Фото: АИР РМ На базе бизнес-инкубатора "Молодежный" был организован конкурс для школьников "Юный новатор". Фото: АИР РМ
На базе бизнес-инкубатора "Молодежный" был организован конкурс для школьников "Юный новатор". Фото: АИР РМ

Как сообщили в пресс-службе Агентства инновационного развития (АИР) РМ, в 2015 году проект по созданию молодежного бизнес-инкубатора в Мордовии получил грант Министерства экономического развития России. "Молодежный" распахнул двери восьмого февраля 2017 года - в День российской науки.

- Мы не только предоставляем рабочее пространство, но и помогаем начинающим предпринимателям с организацией их проекта. Для поддержки резидентов мы приглашаем опытных экспертов, которые помогают им советами и консультациями, - поделился директор АИР РМ - управляющей организации бизнес-инкубатора - Денис Паршутин.

Фото: Николай Гагарин/РГ
В Мордовии доля инновационной продукции достигла 29 процентов

Сегодня "Молодежный" вышел на проектную мощность - здесь работают более 20 резидентов и проектных команд. Предприятиями-резидентами создано свыше 70 рабочих мест, общий оборот компаний составил 28 миллионов рублей, налоговые отчисления превысили три миллиона рублей.

Один из самых успешных проектов, стартовавший вместе с открытием "Молодежного", - детская школа программирования "Софтиум". Ребята учатся здесь базовым принципам программирования, мобильной разработки и создания сайтов в игровой форме. Проект активно развивается, открыты классы в Нижнем Новгороде, Москве, а в феврале-марте начнет работу представительство школы в Астане.

Уже более 2,5 года действует школа IT-разработчиков "Техноколледж", открытая совместно с Мордовским госуниверситетом имени Огарева при методической поддержке Mail.ru Group. С момента основания в проекте приняли участие 150 человек, дипломы получили 60 студентов. Практически все выпускники сейчас работают в IT-компаниях региона.

Фото: Пресс-служба главы РМ
В Мордовии победителям школьных олимпиад вручили премии главы РМ

- Ключевым событием года мы считаем проведение акселерационной программы "Эволюция" - двухмесячного образовательного интенсива для начинающих предпринимателей. Отбор прошли 23 проекта. Обладателями грантов стали ДНК-исследование на наличие инфекций в полости рта, разработка портативного прибора для проверки молока на антибиотики, компьютерная игра с использованием фотограмметрии и системы захвата движений. Осенью планируется второй набор, - рассказал Денис Паршутин. - Кроме того, в 2017 году мы заключили соглашение о партнерстве с Российской венчурной компанией (РВК) - государственным фондом и институтом развития венчурной отрасли РФ. "Эволюция" стала одним из региональных представительств GenerationS - крупнейшего стартап-акселератора России и Восточной Европы. Мы собрали более 70 проектов со всей республики для участия в нем.

Помимо образовательных проектов, приоритетным направлением работы "Молодежного" стала поддержка экспортной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Мордовия заняла 13-е место в рейтинге инновационных регионов

- Наш Центр поддержки экспорта активно содействует выходу субъектов МСП на иностранные рынки путем консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельности, обучения, организации выставок и бизнес-миссий, проведения маркетинговых исследований и переводу материалов на иностранные языки, - подчеркнул директор АИР РМ. - В прошлом году были организованы бизнес-миссии в Германию, Армению, Китай, Беларусь, проведен I Российско-Сербский форум малого и среднего предпринимательства. В текущем году планируется повторить бизнес-миссию в Германию, посетить Францию, Бурунди, поддержать плодотворное сотрудничество с Сербией.

Кстати

Республиканский Центр поддержки экспорта стал "точкой присутствия" в регионе Российского экспортного центра (РЭЦ). По средней стоимости вывода одного субъекта МСП на экспорт мордовский центр входит в группу лидеров с результатом 367, 69 тысяч рублей.

Главное сегодня

Захарова: Обвинять россиян во вмешательстве в выборы в США – абсурд
Лавров: США хотят создать в Сирии квазигосударство
"ВКонтакте" обрушился по всей России
Госдума повысила МРОТ до прожиточного минимума
ВТБ купил акции "Магнита", Сергей Галицкий покидает компанию