В Мордовии бизнес-инкубатор "Молодежный" собрал более 20 резидентов

За год с начала работы инновационного бизнес-инкубатора "Молодежный" в Саранске его резидентами стали более 20 компаний. Их общий оборот превысил 28 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе Агентства инновационного развития (АИР) РМ, в 2015 году проект по созданию молодежного бизнес-инкубатора в Мордовии получил грант Министерства экономического развития России. "Молодежный" распахнул двери восьмого февраля 2017 года - в День российской науки.

- Мы не только предоставляем рабочее пространство, но и помогаем начинающим предпринимателям с организацией их проекта. Для поддержки резидентов мы приглашаем опытных экспертов, которые помогают им советами и консультациями, - поделился директор АИР РМ - управляющей организации бизнес-инкубатора - Денис Паршутин.

Сегодня "Молодежный" вышел на проектную мощность - здесь работают более 20 резидентов и проектных команд. Предприятиями-резидентами создано свыше 70 рабочих мест, общий оборот компаний составил 28 миллионов рублей, налоговые отчисления превысили три миллиона рублей.

Один из самых успешных проектов, стартовавший вместе с открытием "Молодежного", - детская школа программирования "Софтиум". Ребята учатся здесь базовым принципам программирования, мобильной разработки и создания сайтов в игровой форме. Проект активно развивается, открыты классы в Нижнем Новгороде, Москве, а в феврале-марте начнет работу представительство школы в Астане.

Уже более 2,5 года действует школа IT-разработчиков "Техноколледж", открытая совместно с Мордовским госуниверситетом имени Огарева при методической поддержке Mail.ru Group. С момента основания в проекте приняли участие 150 человек, дипломы получили 60 студентов. Практически все выпускники сейчас работают в IT-компаниях региона.

- Ключевым событием года мы считаем проведение акселерационной программы "Эволюция" - двухмесячного образовательного интенсива для начинающих предпринимателей. Отбор прошли 23 проекта. Обладателями грантов стали ДНК-исследование на наличие инфекций в полости рта, разработка портативного прибора для проверки молока на антибиотики, компьютерная игра с использованием фотограмметрии и системы захвата движений. Осенью планируется второй набор, - рассказал Денис Паршутин. - Кроме того, в 2017 году мы заключили соглашение о партнерстве с Российской венчурной компанией (РВК) - государственным фондом и институтом развития венчурной отрасли РФ. "Эволюция" стала одним из региональных представительств GenerationS - крупнейшего стартап-акселератора России и Восточной Европы. Мы собрали более 70 проектов со всей республики для участия в нем.

Помимо образовательных проектов, приоритетным направлением работы "Молодежного" стала поддержка экспортной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса.

- Наш Центр поддержки экспорта активно содействует выходу субъектов МСП на иностранные рынки путем консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельности, обучения, организации выставок и бизнес-миссий, проведения маркетинговых исследований и переводу материалов на иностранные языки, - подчеркнул директор АИР РМ. - В прошлом году были организованы бизнес-миссии в Германию, Армению, Китай, Беларусь, проведен I Российско-Сербский форум малого и среднего предпринимательства. В текущем году планируется повторить бизнес-миссию в Германию, посетить Францию, Бурунди, поддержать плодотворное сотрудничество с Сербией.

Кстати

Республиканский Центр поддержки экспорта стал "точкой присутствия" в регионе Российского экспортного центра (РЭЦ). По средней стоимости вывода одного субъекта МСП на экспорт мордовский центр входит в группу лидеров с результатом 367, 69 тысяч рублей.