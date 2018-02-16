В Пензе прокуратура выяснит причину появления "кровавой" реки

Прокуратура Пензенской области разберется в ситуации с загрязнением реки Пензятки вблизи мясокомбината, сообщило ведомство.

По данным прокуроров, в реке были обнаружены отходы производства этого завода, от которых цвет воды стал красным.

Управление Росприроднадзора по Пензенской области в настоящее время проводит исследование проб воды.

Отметим, чуть ранее ВКонтакте появился ролик, на котором изображена река Пензятка в районе села Ухтинка с водой багрового цвета. Автор видео связал ситуацию со сбросом в реку отходов мясокомбината.